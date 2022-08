Niklas Kaul gewinnt EM-Titel im Zehnkampf

Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei den European Championships in München hat Zehnkämpfer Niklas Kaul aus Mainz am Abend die Goldmedaille im Zehnkampf geholt. Kaul schaffte die Entscheidung durch einen deutlichen Vorsprung im abschließenden 1500-Meter-Lauf auf den Schweizer Simon Ehammer, der nach neun Disziplinen noch geführt hatte. Platz drei ging an Janek Oiglane aus Estland. Gleich zwei Medaillen holten die deutschen Diskuswerferinnen: Silber für Kristin Pudenz und Bronze für Claudine Vita. Gold ging an die Kroatin Sandra Perkovic. Zuvor hatte Christopher Linke Silber im 35-Kilometer-Gehen gewonnen. Weitere Medaillen sammelten die Bahnradfahrer ein: Roger Kluge und Theo Reinhardt wurden Europameister im Madison. Im Keirin holte zuvor Lea Sophie Friedrich ebenfalls Gold, dann errang Maximilian Dörnbach Silber. In Rom gewann Brustschwimmer Lucas Matzerath Bronze über 50 Meter.

16.08.2022 23:00 Uhr