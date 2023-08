Nigrischer Putschistenführer kündigt Übergangsregierung an

Niamey: Nach dem Militärputsch im Niger will der neue Machthaber, General Tiani, eine Übergangsregierung einsetzen. Sie solle nicht länger als drei Jahre im Amt bleiben, sagte Tiani in einer Fernsehansprache. Zunächst wolle er innerhalb von 30 Tagen einen umfassenden nationalen Dialog abhalten und dabei alle Nigrer mit einbeziehen. Wenige Stunden zuvor hatte er sich erstmals mit einer Delegation der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas getroffen. Die Gesandten kamen auch mit dem gestürzten Präsidenten Bazoum zusammen. Die Ecowas ist nach eigenen Angaben zu einer Militärintervention bereit, wenn die Putschisten im Niger nicht die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen. Der Niger, ein Sahel-Staat mit rund 26 Millionen Einwohnern und einer der ärmsten Bevölkerungen der Welt, war bis zu dem Putsch einer der letzten demokratischen Partner der USA und europäischer Staaten in der Region.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 11:30 Uhr