01.07.2022 18:00 Uhr

London: Tennisspielerin Jule Niemeier hat ihre Erfolgsserie beim Rasen-Klassiker in Wimbledon fortgesetzt und das Achtelfinale erreicht. Die 22-Jährige aus Dortmund besiegte die Ukrainerin Lessia Zurenko in drei Sätzen. Am Sonntag trifft sie entweder auf Kaja Juvan aus Slowenien oder auf die Britin Heather Watson.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2022 18:00 Uhr