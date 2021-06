Niedrige Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl im Iran

Delta-Variante des Corona-Virus bereitet Medizinern und Politikern Sorgen

Berlin: Virologen und Politiker warnen eindringlich vor der Delta-Variante des Corona-Virus. Der Chef der Virologie an der Berliner Charité, Drosten, mahnte auf einem Kongress, man müsse die zuerst in Indien aufgetretene Mutation ab jetzt wirklich ernst nehmen. Deutschland sei im Rennen mit der Delta-Variante. Am Vormittag hatte der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler vorausgesagt, dass die Mutante spätestens im Herbst die dominierende Variante des Virus in Deutschland sein werde. Die Weltgesundheitsorganisation sieht die Delta-Variante wegen ihrer hohen Übertragbarkeit global auf dem Vormarsch. Bundeskanzlerin Merkel mahnte vor dem Hintergrund zur Vorsicht bei der Fußball-Europameisterschaft. Wenn sie in einigen Ländern Europas vollbesetzte Stadien sehe, sei sie skeptisch, ob das die richtige Antwort auf die gegenwärtige Situation sei. Der Münchner Virologe Keppler schlug im BR vor, Geisterspiele auszurichten, um Menschenansammlungen und erhöhte Reiseaktivitäten zu vermeiden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2021 20:15 Uhr