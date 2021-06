Niedrige Inzidenzen sorgen für Debatte über Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts vielerorts niedriger Corona-Inzidenzen hat sich Bundesjustizministerin Lambrecht für eine Überprüfung der Maskenpflicht ausgesprochen. In der "Bild am Sonntag" sagte die SPD-Politikerin, die Bundesländer müssten die weitere Fortdauer der Regelung auf den Prüfstand stellen - etwa in Schulen. Schon seit längerem fordern Freie-Wähler-Chef Aiwanger und Bayerns Kultusminister Piazolo eine Lockerung der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. Ähnlich äußerten sich Regionalpolitiker wie der Landrat von Rhön-Grabfeld, Habermann, und Münchens Oberbürgermeister Reiter. Habermann war zuletzt damit gescheitert, die Maßnahme für Grundschüler teilweise aufzuheben - die Regierung von Unterfranken genehmigte die Pläne nicht. Reiter wiederum hatte dies für München bereits im Herbst versucht, von der Regierung von Oberbayern aber ebenfalls keine Erlaubnis erhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 13:00 Uhr