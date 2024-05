Niedersächsische Grünen-Politikerin bei Angriff leicht verletzt

Göttingen: Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Innenstadt ist die niedersächsische Grünen-Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott attackiert und leicht verletzt worden. Wie Polizei und Landtagsfraktion mitteilten, hatte ein Mann der Politikerin gestern an einem Wahlkampfstand mehrmals gegen den Oberkörper geschlagen - dabei erlitt die 39-Jährige Prellungen am Arm, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in Tatortnähe festgenommen. Gegen den 66-Jährigen ermittelt jetzt der Staatsschutz. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass Politiker im Wahlkampf immer wieder Opfer gewalttätiger Übergriffe würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 10:00 Uhr