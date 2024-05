Niedersächische Grünen-Politikerin bei Angriff leicht verletzt

Göttingen: Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Innenstadt ist die niedersächsische Grünen-Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott attackiert und leicht verletzt worden. Wie Polizei und Landtagsfraktion mitteilten, hatte ein Mann der Politikerin gestern an einem Wahlkampfstand mehrmals gegen den Oberkörper geschlagen - dabei erlitt die 39-Jährige Prellungen am Arm, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in Tatortnähe festgenommen. Gegen den 66-Jährigen ermittelt jetzt der Staatsschutz. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass Politiker im Wahlkampf immer wieder Opfer gewalttätiger Übergriffe würden. Demokratie funktioniere nur, wenn Menschen sich in der Öffentlichkeit engagierten, so der SPD-Politiker. Angriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer hatten in den vergangenen Wochen bundesweit für Aufregung gesorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 07:00 Uhr