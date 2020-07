Niedersachsens Innenminister hofft auf Fans in den Stadien im Spätherbst.

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Osnabrück: Niedersachsens Innenminister Pistorius hofft ab dem Spätherbst wieder auf Fans in den Fußballstadien. Zu Beginn der Saison rechne er allerdings weiter mit Geisterspielen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für die Rückkehr der Zuschauer sei maßgeblich, wie sich das Infektionsgeschehen in der Urlaubszeit entwickelt, so Pistorius. Die neue Bundesliga Saison startet voraussichtlich am 18. September.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 04:00 Uhr