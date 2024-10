Niedersachsen Wirtschaftsminister fordert Erhalt aller VW-Werke

Hannover: Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies hat die Leitung des VW-Konzerns aufgefordert, alle Standorte des Autobauers zu erhalten und auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Lies erklärte, VW befinde sich zwar in einer "äußerst herausfordernden Phase". Die öffentliche Debatte über Werksschließungen und weitere Sanierungsmaßnahmen löse bei den Beschäftigten aber eine große Verunsicherung aus. Management und Betriebsrat müssten sich jetzt rasch zusammensetzen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Der Betriebsrat hatte am Vormittag mitgeteilt, der Konzern wolle drei seiner zehn Werke in Deutschland schließen. An den übrigen Standorten solle ohne Lohnausgleich weniger gearbeitet werden. Außerdem plane VW für seine 120.000 Beschäftigten pauschale Lohnkürzungen von zehn Prozent sowie für die beiden kommenden Jahre Nullrunden. VW hat sich bisher dazu nicht öffentlich geäußert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2024 18:45 Uhr