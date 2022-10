Niedersachsen wählt einen neuen Landtag

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: In Niedersachsen läuft die Landtagswahl. Die Spitzenkandidaten von SPD und CDU in Niedersachsen, Ministerpräsident Weil und sein Stellvertreter Althusmann haben am Vormittag ihre Stimmen abgegeben. Weil, der eine dritte Amtszeit anstrebt, wählte in Hannover, Wirtschaftsminister Althusmann in Südergellersen bei Lüneburg. Knapp 6,1 Millionen Wahlberechtigte sind zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. In den Umfragen führte zuletzt die derzeit gemeinsam mit der CDU regierende SPD. Sie kam in den Erhebungen auf bis zu 33 Prozent, die CDU lag bei bis zu 30 Prozent. Demnach würden die Grünen drittstärkste Kraft vor der AfD. FDP und Linke müssen um ihren Einzug in den Landtag bangen.

