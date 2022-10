Niedersachsen wählen neuen Landtag

Steinmeier wirbt für Vertrauen in Krisenmanagement der Politik

Berlin: Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise hat Bundespräsident Steinmeier um Vertrauen in das Krisenmanagement der Politik geworben. Die arbeite im Moment mit aller Kraft an Lösungen und wisse, dass sie schnell und genau sei müsse, sagte Steinmeier dem Evangelischen Pressedienst. Er verwies auf die starke Wirtschaft und den Sozialstaat in Deutschland. Man habe in der Corona-Pandemie gesehen, dass der Staat viel Geld in die Hand genommen habe, um Verwerfungen bei Privathaushalten und in Unternehmen zu verhindern. Auch in dieser Krise könne man darauf vertrauen, dass der Staat einen nicht im Stich lasse, so Steinmeier. Er äußerte auch Verständnis für die Ungeduld der Bürgerinnen und Bürger. An diesem Wochenende berät die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission, wie der angekündigte Gaspreisdeckel aussehen soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2022 09:30 Uhr