Niedersachsen spricht von Hochwasser bisher nicht bekannten Ausmaßes

Hannover: Das Hochwasser in Niedersachsen hat laut Ministerpräsident Weil eine neue Dimension erreicht. Überschwemmungen diesen Ausmaßes habe es zuvor noch nicht gegeben, sagte der SPD-Politiker. Er verwies darauf, dass in seinem Bundesland mehr als 100.000 Menschen im Kampf gegen die Fluten im Einsatz sind. Weil möchte deshalb in Zukunft den Hochwasserschutz verstärken. Einschätzungen von Experten, wonach die Wetterextreme mit dem Klimawandel zusammenhängen, teilt der Ministerpräsident. Deshalb müsse der CO2-Ausstoß dringend verringert werden. Brennpunkte in Niedersachsen sind die Orte Winsen und Lilienthal, wo Anwohner in Sicherheit gebracht werden mussten. Angespannt ist die Lage auch an der Elbe in Sachsen-Anhalt. Dort öffneten die Einsatzkräfte erstmals seit der Jahrhundertflut 2013 ein Wehr, um die Städte Magdeburg und Schönebeck zu entlasten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 19:00 Uhr