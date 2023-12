Niedersachsen bittet Bundeswehr um Hochwasser-Hilfe

Berlin: Die Bundeswehr bereitet sich offenbar auf einen Hochwassereinsatz in Niedersachsen vor. Wie der "Spiegel" vom Territorialen Führungskommando erfahren hat, wurden sechs Hubschrauber in Bereitschaft versetzt, um beim Deichschutz zu helfen. Vorausgegangen war ein Amtshilfeersuchen der niedersächsischen Landesregierung. Innenministerin Behrens sagte dem Deutschlandfunk, fast das ganze Bundesland stehe unter Wasser. Angespannt ist die Situation trotz stagnierender oder sinkender Pegel nach wie vor auch in Nordrhein-Westfalen. Im Osten Deutschlands sind ebenfalls noch viele Feuerwehren im Dauereinsatz. In Dresden blieb die Elbe aber unter dem erwarteten Wasserstand und der Pegel sinkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 16:00 Uhr