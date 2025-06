Niederlandische Regierungskoalition scheitert an Streit um Asylpolitik

Den Haag: In den Niederlanden ist die Regierung aus vier Parteien gescheitert. Wie der Rechtspopulist Wilders am Morgen mitteilte, verlässt seine Freiheitspartei das Bündnis nach nicht einmal einem Jahr. Er hatte seine Koalitionspartner in der vergangenen Woche aufgefordert, einen Zehn-Punkte-Plan zu unterzeichnen, der unter anderem vorsieht, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Nun, so Wilders, sei seine Geduld am Ende. Er selbst gehört der Regierung nicht an. Seine Partei ist jedoch die größte Partei im niederländischen Parlament. Neuwahlen werden damit wahrscheinlich.

