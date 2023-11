Niederlande wählt vorzeitig ein neues Parlament

Den Haag: In den Niederlanden finden heute vorgezogene Parlamentswahlen statt. Der bisherige Ministerpräsident Rutte von der liberal-konservativen VVD steht dabei nicht mehr auf dem Stimmzettel. Seine Mitte-Rechts-Koalition aus vier Parteien war Anfang Juli am Streit über schärfere Regeln beim Familiennachzug von Asylsuchenden zerbrochen. Um den Spitzenplatz und den Posten des Regierungschefs ringen nun mindestens drei Parteien. Doch keine dürfte mehr als 20 Prozent der Stimmen erhalten. Sozialdemokraten und Grüne treten erstmals als Bündnis an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 10:00 Uhr