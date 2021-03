Niederlande wählen ein neues Parlament

Corona-Tote in Brasilien erreichen einen Höchstwert

Brasilia: Die Behörden in Brasilien haben so viele Corona-Tote an einem Tag registriert wie nie zuvor. Das Gesundheitsministerium meldete 2.841 Todesfälle. Außerdem haben sich in den vergangenen 24 Stunden fast 84.000 Menschen neu infiziert. Die Intensivstationen sind landesweit zu rund 80 Prozent mit Covid-Patienten belegt. Experten sprechen von einem Kollaps des Gesundheitssystems. In den Medien heißt es, die Pandemie sei außer Kontrolle. Brasilien ist eines der am stärksten von Corona betroffenen Länder. Nur in den USA sind die Zahlen noch höher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 06:00 Uhr