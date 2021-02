Niederlande verlängert Lockdown

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: In den Niederlanden wird die geltende Ausgangssperre bis zum 3. März verlängert. Wie die Regierung in Den Haag mitteilte, sei dies notwendig, um die Ausbreitung der britischen Coronavirus-Mutation zu verlangsamen. Die Ausgangssperre sollte eigentlich am Mittwoch abgelaufen. Die Ende Januar eingeführte Regelung für die Zeit zwischen 21.00 Uhr abends und 4.30 Uhr morgens hatte in mehreren Städten Proteste und Krawalle nach sich gezogen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 02:00 Uhr