Niederlande unterbrechen wegen steigender Corona-Zahlen parlamentarische Sommerpause

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts sonnig, in Alpennähe einzelne Gewitter. In der Nacht zunehmend regnerisch und Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad. Morgen unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Montag freundlicher mit besonders viel Sonne in Südbayern. Am Dienstag wieder wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. Tageshöchstwerte 18 bis 25, am Montag 26 bis 31 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 17:00 Uhr