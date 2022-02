Niederlande und Tschechien beliefern Ukraine mit Waffen

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat neue Waffenlieferungen von westlichen Staaten angekündigt. Selenskyj schrieb nach einem Telefongespräch mit Frankreichs Präsident Macron auf Twitter: Waffen und Ausrüstung unserer Partner seien auf dem Weg in die Ukraine. Die Anti-Kriegs-Koalition funktioniere. Die Niederlande haben auf die Anfrage der Ukraine reagiert und werden 200 Stinger Abwehrraketen an das Land liefern. Das hat die Regierung in Den Haag mitgeteilt. Mit den Raketen können zum Beispiel Flugzeuge oder Helikopter getroffen werden. Die Niederlande betonten aber mit Blick auf die Kampfhandlungen, bei der Lieferung gebe es "logistische Probleme". Auch Tschechien will die Ukraine unterstützen. Prag kündigte Waffen und Munition im Wert von 7,6 Millionen Euro an. Auch Frankreich soll sich inzwischen dafür ausgesprochen haben, Verteidigungswaffen zu liefern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 11:00 Uhr