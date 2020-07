Niederlande reagieren positiv auf neuen Vorschlag bei EU-Finanzgipfel

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Auf dem EU-Gipfel haben die Niederlande positiv auf den neuen Vorschlag von Ratschef Michel zum milliardenschweren Corona-Aufbauplan reagiert. Dieser sei ein ernsthafter Schritt in die richtige Richtung, erklärte ein niederländischer Diplomat am Rande des Finanzgipfels. Michels Vorschlag sieht vor, die geplanten Zuschüsse um 50 Milliarden Euro zu kürzen. Von den insgesamt 750 Milliarden Euro sollen demnach nun 450 Milliarden als Zuschüsse und 300 Milliarden als Kredite vergeben werden. Die Niederlande und auch Österreich hatten Zuschüsse bisher abgelehnt, wenn diese nicht an Kriterien gebunden würden. Das neue Paket von Ratschef Michel werde zwar noch geprüft, sei aber zumindest eine Grundlage für Verhandlungen, so der niederländische Diplomat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 13:45 Uhr