Niederlande gewinnen bei der Fußball-EM 2:1 gegen Polen

Hamburg: In der Gruppe D der Fußball-EM haben sich die Niederlande mit einem späten Tor in der 83. Minute in ihrem ersten Spiel 2:1 gegen Polen durchgesetzt. Ab 18 Uhr spielen dann in Gruppe C Slowenien und Dänemark und ebenfalls in Gruppe C ab 21 Uhr Serbien und England gegeneinander.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 17:00 Uhr