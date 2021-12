Niederlande gehen erneut in den Lockdown

Nachrichtenarchiv - 19.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Die Omikron-Variante des Coronvirus breitet sich in Europa immer weiter aus. In den Niederlanden gilt seit Mitternacht wieder ein strenger Lockdown. Wie Ministerpräsident Rutte mitgeteilt hat, müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure geschlossen bleiben. Die extrem schnelle Verbreitung der Omikron-Variante zwinge zu diesen harten Maßnahmen, so Rutte. Der Lockdown soll zunächst bis zum 14. Januar gelten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 01:00 Uhr