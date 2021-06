Niederlande besiegen Ukraine bei Fußball-EM

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Die Niederlande sind mit einem 3:2-Sieg gegen die Ukraine in die Fußball-EM gestartet. Gewonnen haben in der Gruppe C auch die Österreicher. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Nordmazedonien führen sie die Gruppe an. England hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten sein EM-Auftaktspiel gewonnen. Im Wembleystadion setzte sich das Team von Trainer Southgate mit 1:0 gegen Kroatien durch. Die deutsche Mannschaft spielt übermorgen gegen Frankreich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 23:00 Uhr