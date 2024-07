Niederlande besiegen Rumänien im EM-Achtelfinale

München: Bei der Fußball-EM haben die Niederlande das vorletzte Achtelfinalspiel gewonnen. In München setzte sich das Oranje-Team mit 3:0 gegen teils überforderte Rumänen durch. Nach der Zahl der Chancen hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können. In einer knappen Stunde wird die letzte Achtelfinalpartie in Leipzig angepfiffen - zwischen Österreich und der Türkei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 20:00 Uhr