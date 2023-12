Niederlage gegen Dänemark: DHB-Frauen verpassen Gruppensieg

Zum Sport: Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft ihr letztes Hauptrundenspiel verloren und damit den Gruppensieg verpasst. Das DHB-Team unterlag Gastgeber und Titelanwärter Dänemark am Abend mit 28:30. Deutschland schloss die Gruppenphase damit auf dem zweiten Platz ab - hinter den Däninnen. Im Viertelfinale trifft die deutsche Mannschaft am Mittwoch auf Schweden. Den Einzug in die K.o.-Runde und damit auch die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr hatte sich das DHB-Team bereits vorzeitig gesichert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2023 22:15 Uhr