Niederlage für Jahn Regensburg in der zweiten Liga

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: In der zweiten Liga hat Jahn Regensburg in Heidenheim mit 0:3 verloren und damit den Sprung auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Sankt Pauli verpasst. Hannover besiegte den Hamburger SV mit 1:0, Dresden gewann mit 3:1 gegen Karlsruhe. In der Nordischen Kombination hat Eric Frenzel beim Weltcup in Lillehammer einen weiteren Podestplatz geschafft. Der Sachse belegte Rang drei hinter dem Norweger Jarl Magnus Riiber und dem Österreicher Johannes Lamparter. Der Oberstdorfer Vinzenz Geiger wurde Sechster.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2021 17:00 Uhr