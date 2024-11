Niederländischer Regierungschef verurteilt Gewalt gegen israelische Fußball-Fans

Amsterdam: Am Rande des Europa-League-Spiels zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv ist es zu Ausschreitungen von pro-palästinensischen Demonstranten gekommen. Der niederländische Ministerpräsident Schoof sprach von inakzeptabler Gewalt gegen israelische Fußballfans. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Polizei meldete 57 vorläufige Festnahmen. Ministerpräsident Netanjahu hat zwei Rettungsflieger entsandt, um die israelischen Fußballfans ausfliegen zu lassen. Die israelische Regierung riet ihren Landsleuten in Amsterdam, solange in den Hotelzimmern zu bleiben. Deutschlands Botschafter in Israel, Seibert, reagierte empört: Israelische Fußballfans zu verfolgen und zu verprügeln sei kein Antikriegsprotest. Das sei kriminell und unerträglich, und alle müssten dagegen aufstehen, schrieb er online.

