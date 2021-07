Niederländischer Kriminaljournalist angeschossen

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: In den Niederlanden ist ein bekannter Kriminaljournalist angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde de Vries schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Augenzeugen sagten dem Fernsehsender NOS, sie hätten fünf Schüsse gehört, der 64-jährige sei am Kopf getroffen worden. Der niederländische Ministerpräsident Rutte sagte, dies sei ein Angriff auf einen mutigen Journalisten und damit ein Angriff auf die Pressefreiheit. Nach Polizeinagben wurden drei Verdächtige festgenommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 02:00 Uhr