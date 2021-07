Niederländischer Journalist Peter de Vries stirbt nach Attentat

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Eineinhalb Wochen nach dem Mordanschlag auf den niederländischen Journalisten Peter de Vries ist der 64-Jährige an den Folgen des Attentats gestorben. Das berichten übereinstimmend mehrere niederländische Medien unter Berufung auf dessen Familie. De Vries war am Dienstag vergangene Woche mitten in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen worden und schwebte seither in Lebensgefahr. Er hatte über organisierte Kriminalität berichtet und war Vertrauter eines Kronzeugen. Zwei Tatverdächtige wurden nach dem Anschlag festgenommen. Sie sitzen derzeit beide in Untersuchungshaft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 14:45 Uhr