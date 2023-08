Meldungsarchiv - 06.08.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Sydney: Bei der Fußball-WM der Frauen sind die Vize-Weltmeisterinnen aus den Niederlanden ins Viertelfinale eingezogen. Das Oranje-Team gewann sein Achtelfinale gegen Südafrika in Sydney mit 2:0 und trifft nun am Freitag im neuseeländischen Wellington auf Spanien. Das Achtelfinalspiel zwischen Schweden und den USA wird gerade per Elfmeter-Schießen entschieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2023 13:00 Uhr