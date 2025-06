Niederländer kontrollieren auf eigene Faust an Grenze zu Deutschland

Amsterdam: Aus Protest gegen die Asylpolitik ihrer Regierung haben niederländische Bürger eigenmächtig Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durchgeführt. Das berichten niederländische Medien. Videos zeigen mehrere Männer, die mit Warnwesten und Lampen ausgerüstet sind und an einer Bundesstraße nahe des niedersächsischen Haren Fahrzeuge kontrollieren. Zuvor hatte es auf Social Media Aufrufe zu solchen Grenzkontrollen gegeben. Am vergangenen Dienstag war das Regierungsbündnis in den Niederlanden im Streit um einen schärferen Kurs in der Asylpolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders hatte den Rückzug seiner Partei aus dem Vierer-Bündnis erklärt. Der kommissarische Migrationsminister van Weel mahnte die Bevölkerung zur Zurückhaltung. Frustration sei verständlich, aber man dürfe das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2025 02:00 Uhr