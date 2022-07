Niederländer Jakobsen gewinnt zweite Etappe der Tour de France

Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts sternenklar, Tiefstwerte 17 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend viel Sonnenschein. In der Nacht vielerorts sternenklar. Temperaturrückgang auf 17 bis 10 Grad. Auch morgen durchwegs sonniges Wetter. Montag und Dienstag in Südbayern unbeständig mit Schauern und Gewittern, im Norden weiterhin freundlich. Tageshöchstwerte morgen 28 bis 31, in den folgenden Tagen 22 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2022 17:00 Uhr