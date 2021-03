Niedergelassene Ärzte kritisieren Impfpolitik

Metaller weiten ihre Warnstreiks in Bayern aus

München: Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in Bayern zu Warnstreiks in fast 60 Betrieben aufgerufen. Regionaler Schwerpunkt ist Nürnberg, wo am Mittag zeitgleich Metaller in 28 Unternehmen aufgerufen sind, ihre Arbeit früher zu beenden. Wie die IG Metall ankündigte, soll beispielsweise auch die Spätschicht bei Audi in Ingolstadt früher Schluss machen. Es könnte der größte Warnstreiktag in Bayern seit Ende der Friedenspflicht am 2. März werden. Nach vier Verhandlungsrunden ohne Annäherung hatten die Tarifparteien Ende Februar eine "Denkpause" vereinbart. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 07:00 Uhr