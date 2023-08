Niedergebrannte Unterkunft im Elsass entsprach nicht den Vorschriften

Straßburg: Die Ferienunterkunft im Elsass, in der bei einem Brand elf Menschen gestorben sind, hat nich den Vorschriften für derartige Herbergen entsprochen. Das hat die zuständige Staatsanwältin in Colmar mehreren Medien bestätigt. Außerdem hatte das Gebäude nicht die obligatorischen Überprüfungen durchlaufen. In der Ferienunterkunft in der Gemeinde Wintzenheim war gestern Früh ein Brand ausgebrochen und hatte die 28 Bewohner im Schlaf überrascht. Zehn Menschen mit Lernbehinderungen und ein Betreuer kamen ums Leben. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 16:00 Uhr