Niederaichbach: Castor-Behälter sollen im April eingelagert werden

Niederaichbach: Nachdem ein Castor-Transport das Zwischenlager im Landkreis Landshut erreicht hat, soll der hochradioaktive Atommüll in den kommenden Wochen eingelagert werden. Wie die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung mitteilte, würden die sieben Behälter überprüft und dann nach und nach in das Lager eingefahren. Mitte April sollen zusätzliche Schutzdeckel und ein Überwachungssystem angebracht werden. Die Atomabfälle wurden in Großbritannien aufbereitet und kamen am Abend in Bayern an. Entlang der Zug-Strecke gab es Mahnwachen von Atomkraft-Gegnern. Der Polizei zufolge ist die Fahrt aber störungsfrei verlaufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2025 02:00 Uhr