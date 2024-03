Nichtregierungsorganisation berichtet von dutzenden Festnahmen in Russland

Moskau: Bei kremlkritischen Protesten am letzten Tag der Präsidentschaftswahlen in Russland hat es dutzende Festnahmen gegeben. Das berichtet die russische Nichtregierungsorganisation OVD-Info. Die meisten Kritiker wurden in der Stadt Kasan festgesetzt, es traf aber auch Menschen in Moskau und St.Petersburg. Das Team des verstorbenen Kremlkritikers Nawalny hatte im ganzen Land zu einem stillen Protest aufgerufen. Putin-Gegner sollten sich am Mittag vor den Wahllokalen versammeln. Reporter sprachen von Hunderten in Warteschlangen, darunter viele jüngere Menschen. Einige gaben sich als Kremlkritiker zu erkennen. Das Nawalny-Team dokumentierte die Aktionen mit Fotos und Videos im Netz. In der offiziellen Berichterstattung kommt der Protest nicht vor. Die Wahllokale sind noch bis zum Abend geöffnet. Oppositionskandidaten waren nicht zugelassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 13:30 Uhr