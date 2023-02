Nicaragua schiebt Hunderte politische Gefangene in die USA ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Basketballer des FC Bayern unterliegen Belgrad 71:82

München: Die Basketballer des FC Bayern München verlieren die Play-Offs in der EuroLeague immer weiter aus dem Blick. Eine Woche nach der knappen Niederlage in Barcelona mussten sich die Münchner in eigener Halle auch Partizan Belgrad geschlagen geben. Die Gäste gewannen 82:71. Die dritte Niederlage in Serie bedeutet den nächsten Rückschlag im Kampf um die begehrten Ränge zur Teilnahme an der K.o.-Runde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2023 01:00 Uhr