NGO stützen Schulzes Forderung nach Erhöhung des Entwicklungs-Etats

Berlin: Der Bundesregierung stehen voraussichtlich harte Verhandlungen über den Haushalt für das kommende Jahr bevor. Finanzminister Lindner hatte die Ministerien zum Sparen aufgerufen. Dem widersetzen sich allerdings einige Ministerien. So fordert Entwicklungsministerin Schulze eine Erhöhung ihres Budgets auf mehr als zwölf Milliarden Euro, um internationalen Verpflichtungen nachkommen zu können. Lob dafür kommt von einem Bündnis aus 13 Organisationen, unter ihnen Oxfam und One. Der Etat-Ansatz unterstreiche das Bekenntnis zur globalen Verantwortung und den Willen, Partnerländer verlässlich zu unterstützen, hieß es. Lindner hatte in dem Ressort eigentlich zwei Milliarden Euro einsparen wollen. Auch andere Ministerien fordern mehr Geld, zum Beispiel das Außen- und das Verteidigungsministerium. Die Gegenfinanzierung ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 15:00 Uhr