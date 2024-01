NGG beginnt Warnstreiks bei Bäckereien in Bayern

München: In der Tarifrunde im bayerischen Bäckerhandwerk kommt es heute Abend zu einem ersten Warnstreik. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten bestreikt seit 21 Uhr die komplette Nachtschicht bei der Hofpfisterei in München. Betroffen sind dadurch morgen die Auslieferungen an Filialen und Lebensmittelläden, die Pfister-Backwaren im Angebot haben. Die NGG fordert für die rund 60.000 Beschäftigten in Freistaat 380 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber hatten beim ersten Treffen 120 Euro mehr geboten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 23. Januar angesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 21:00 Uhr