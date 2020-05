New Yorks Bürgermeister ruft zu friedlichem Protest auf

New York: Bürgermeister de Blasio hat die Bürger seiner Stadt zu friedlichen Kundgebungen aufgerufen. Trotz der gestrigen gewaltsamen Proteste plane er keine Ausgangssperren, erklärte de Blasio. In dem Fall der zwei Polizeiautos, die in Brooklyn in eine Menschenmenge gefahren seien, werde ermittelt. Bei den Protesten in New York gab es jedoch keine ernsthaften Verletzungen. Inzwischen gingen die Menschen in über 30 US-Städten gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. Dabei kam es zu Brandstiftungen und Plünderungen. Hunderte Personen wurden festgenommen, mindestens drei Menschen kamen bei den Ausschreitungen ums Leben. Auslöser der Proteste ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd. Der 46-Jährige starb am Montag in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 21:00 Uhr