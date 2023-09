New Yorker Richter erklärt Trump des Finanzbetrugs für schuldig

New York: Der ehemalige US-Präsident Trump ist des Finanzbetrugs für schuldig erklärt worden. Der New Yorker Richter Arthur Engoron sah es als erwiesen an, dass Trump jahrelang den Firmenwert seiner Organisation zu hoch angegeben hat. In der vorläufigen Entscheidung hieß es weiter, dass sowohl Trump, als auch seine Söhne und seine leitenden Mitarbeiter damit bessere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge erhalten wollten. Bei dem Urteil handelt es sich um eine Grundsatzentscheidung, der eigentliche Zivilprozess gegen Trump beginnt kommenden Montag. Dabei wird dann unter anderem noch verhandelt, wie hoch die Strafe gegen den ehemaligen Präsidenten ausfallen wird. Eine Gefängnisstrafe droht ihn in diesem Prozess nicht. Die Anwälte des ehemaligen Präsidenten haben bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Es ist einer von insgesamt fünf Fällen, in denen Trump angeklagt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 06:00 Uhr