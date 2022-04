Biden wirft Russland Völkermord vor

Menlo: US-Präsident Biden hat Russland vorgeworfen, in der Ukraine einen Völkermord zu begehen. Es kämen immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan hätten, sagte Biden bei einem Besuch im Bundesstaat Iowa. Letztlich müssten aber Juristen auf internationaler Ebene entscheiden, ob es sich um Genozid handele oder nicht. Für ihn sehe es ganz so aus, erklärte Biden. Das ukrainische Innenministerium spricht inzwischen von mehr als 720 Toten in Butscha und anderen Kiewer Vororten. Allein in Butscha sind nach Angaben des Bürgermeisters rund 400 Leichen gefunden worden. Er rechnet damit, dass die Zahlen noch steigen, wenn Minensucher das Gebiet durchkämmen. Mehr als 200 Menchen gelten in den ehemals von Russen besetzten Orten als vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2022 08:00 Uhr