New Yorker Gericht mildert Trumps Kautionsauflagen ab

New York: Im Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump wegen Geschäftsbetrugs hat die zuständige Justiz die geforderte Kaution deutlich abgeschwächt. Ein Berufungsgericht kürzte die zu erbringende Zahlung von 454 Millionen Dollar auf 175 Millionen Dollar. Außerdem erhält der 77-Jährige nun zehn Tage mehr Zeit, um die Sicherheitsleistung zu erbringen. Trump erklärte, er respektiere die Entscheidung des Gerichts und kündigte an, die Auflagen zu erfüllen. Für den Ex-Präsidenten ist die Abmilderung ein wichtiger Etappensieg. Die ursprünglich geforderte Kaution hatte ihn vor massive Probleme gestellt. Trumps Anwälte hatten zuletzt erklärt, ihr Mandant sei nicht in der Lage, Bürgschaften in dieser Höhe aufzubringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 08:00 Uhr