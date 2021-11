New York wählt neuen Bürgermeister

Nachrichtenarchiv - 02.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Stadt New York wählt heute einen neuen Bürgermeister. Als Favorit in der US-Metropole gilt der Demokrat Eric Adams, der früher als Polizist arbeitete. Für die Republikaner tritt Curtis Sliwa an. Im Wahlkampf versprachen beide, die Kriminalität in New York bekämpfen zu wollen. Amtsinhaber de Blasio darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Er regiert die Millionenstadt an der Ostküste seit 2014.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.11.2021 02:00 Uhr