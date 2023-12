New York Times setzt sich gegen KI-Einsatz ihrer Artikel zur Wehr

New York: Als erste große US-Zeitung geht die New York Times gegen Software-Konzerne vor, die ihre Artikel für das KI-Programm "ChatGPT" verwendet haben. Den Angaben zufolge richtet sich die Urheberrechtsklage gegen die Firma OpenAI und deren größten Investor Microsoft. Die Times wirft ihnen vor, Zeitungsinhalte ohne Zustimmung benutzt zu haben. Dadurch sei ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Der Verlag ruft OpenAI auf, die Verwendung der Artikel zu beenden. Führende KI-Unternehmen sehen sich derzeit mit einer Welle von Klagen konfrontiert. Sie haben Inhalte aus dem Netz verwendet, damit die künstliche Intelligenz damit den Umgang mit Informationen trainieren kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 19:00 Uhr