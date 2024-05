New York Times erhält Pulitzer-Preis für Nahost-Berichterstattung

New York: Bei der Verleihung der diesjährigen Pulitzer-Preise sind die "New York Times" und die Nachrichtenagentur Reuters geehrt worden - für ihre Berichterstattung über den Angriff der Hamas auf Israel und den folgenden Krieg im Gazastreifen. Ein Preis ging auch an die "Washington Post" für ihre Recherchen zum Thema Waffengewalt in den USA. Die Pulitzer-Preise sind die renommiertesten Auszeichnungen für Journalisten in den USA.

