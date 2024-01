New York ist auch ins neue Jahr gestartet

New York: Auch in anderen Ländern wurde und wird das neue Jahr mit Feuerwerk und Feierlichkeiten begrüßt. In New York fand die große Silvester-Party am Times Square statt. Um Mitternacht - um 6 Uhr unserer Zeit - glitt dort beim sogenannten Ball Drop wie üblich eine leuchtende Kristallkugel an einem Fahnenmast herab, dazu gab es dichten Konfetti-Regen über den hundertausenden Zuschauern. Insgesamt dauert es wegen der verschiedenen Zeitzonen, Zeitverschiebungen und politischer Faktoren 26 Stunden, bis alle Länder ins neue Jahr rutschen. Gestern Vormittag um 11 Uhr begann im Pazifik-Staat Kiribati das neue Jahr, vor wenigen Minuten lief in Lateinamerika der Countdown für 2024 und als letztes sind um 13 Uhr zwei Pazifikinseln dran, die zu den USA gehören.

