New York gedenkt der Corona-Toten

Söder beklagt "Schlag ins Herz der Union" - Grüne optimistisch

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als - so wörtlich - "schweren Schlag ins Herz der Union" bezeichnet. Gerade im früheren Stammland der CDU, in Baden-Württemberg, tue der "besonders weh", sagte Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung. Bei der Suche nach Ursachen nur auf die erfolgreichen Spitzenkandidaten der Konkurrenz abzustellen, greife aber zu kurz. Das Management in der Corona-Krise sei abgestraft worden. Impfstoff dürfe nicht mehr liegen bleiben und die starre Impfreihenfolge müsse gelockert werden. In Berlin bewerteten die Grünen die Wahlergebnisse positiv: Die Dynamik der Partei setze sich fort. Man starte stark und selbstbewusst ins Superwahljahr, sagte der Grünen-Co-Vorsitzende Habeck. Seine Kollegin Baerbock sagte, trotz des Grünen-Erfolgs sei das Vertrauen in die Politik insgesamt angeknackst. Die Menschen hätten in der Krise alles gegeben und das werde nun auch von der Bundesregierung erwartet. Vor allem, so Baerbock, müsse nun geimpft werden, was das Zeug hält.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.03.2021 10:45 Uhr