Neuwahl nach Tod von US-Supreme-Court-Richterin sorgt für Diskussionen

Washington: Nach dem Tod der liberalen US-Supreme-Court-Richterin Bader-Ginsburg hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden gefordert, ihren Richterstuhl erst vom nächsten Präsidenten neu besetzen zu lassen. Das gilt indes als wenig wahrscheinlich. Vorgeschlagen werden die obersten Richter vom US-Präsidenten, eingesetzt vom US-Senat. Der republikanische Mehrheitsführer des Senats McConnell erklärte sich bereit, in Kürze einen neuen Kandidaten mit der republikanischen Mehrheit in der Kammer zu bestätigen. 2016 hatten die Republikaner die Berufung eines liberalen Richterkandidaten durch Präsident Obama verhindert. Damals argumentierte McConnell, in einem Wahljahr solle kein neuer Supreme-Court-Richter ernannt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.09.2020 15:45 Uhr