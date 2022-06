Neuwagen in der EU sollen ab 2035 emissionsfrei sein

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: In rund 13 Jahren sollen in der EU nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden. Darauf haben sich in der Nacht die EU-Umweltminister geeinigt. Bereits zugelassene Autos sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Offen bleibt, ob es Ausnahmen für Verbrenner geben wird, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Die Bundesregierung will diese Ausnahme zulassen. Das EU-Parlament fordert dagegen ein vollständiges Aus für Verbrenner. Die Vorgaben für Autos und Transporter sind Teil eines Pakets, das unter anderem auch eine Reform des EU-Emissionshandels vorsieht. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach vom größten Klimaschutzpaket, das seit 15 Jahren in Europa geschmiedet worden sei. Die Position der EU-Länder muss im nächsten Schritt mit dem EU-Parlament verhandelt werden.

